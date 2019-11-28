Москва, , 16:08 — REGNUM Потери граждан от махинаций при теплоснабжении в Москве могут достигать 5 тысяч рублей на одну квартиру. Об этом 28 ноября заявила депутат совета депутатов столичного района Лефортово Александра Андреева на круглом столе в Мосгордуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В среднем «тырят» по 5 тысяч на квартиру в год. Как это вернуть? По закону система устроена следующим образом — когда платим в текущем году нам выставляют по показаниям прошлого года. А в следующий квартал долдоны перерасчёт сделать. Если мы переплатили, то деньги должны вернуть, а если недоплатили, то деньги с нас должны взять. Но «Жилищники» этот перерасчёт обычно не производят. Активистам это надоело, и мы сделали это сами. Запросили у управляющих компаний эти данные», — отметила эксперт.

После перерасчёта надо обратиться в управляющую компанию, чтобы деньги вернули, если собственник переплатил за отопление, сказала муниципальный депутат. Если компания отказывается это делать есть два выхода: административный — обратиться в Госжилинспекцию или прокуратуру, а также вариант обратиться в суд.

«Причём в суде можно потребовать ещё и пени за то, что управляющая компания не выполнила законные требования и попросить компенсацию за моральный ущерб», — сказала Андреева.

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