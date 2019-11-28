Курск, , 15:56 — REGNUM В Курске 27 ноября выездная комиссия во главе с замгубернатора Алексеем Смирновым снова подтвердила жалобы местных жителей на неприятный запах вокруг текстильного завода ООО «Экотекс». Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

По частному сектору на улице Новогаражной и Фабричном проезде распространился запах жжёного пластика и присутствовало задымление. На месте был составлен акт, который подписали местные жители.

«Мы прорабатываем вопрос со специализированной лабораторией об установке стационарного пробоотборника. Вместе с жителями приняли решение установить данное оборудование в частных домовладениях или на балконах многоквартирных домов для мониторинга выбросов ООО «Экотекс». В случае фиксации превышений предельно допустимых концентраций информация незамедлительно будет направлена в уполномоченные органы», — прокомментировал председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области Константин Поляков.

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