Москва, , 15:48 — REGNUM 31 декабря предлагают сделать выходным днем за счёт сокращения новогодних каникул. Причина банальна: в новогодние праздники страна теряет около 1,5% годового ВВП. Но Россия — страна очень северная, длинные январские каникулы рационально оставить без изменений, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя предложение сделать 31 декабря выходным днём.

«Это хорошая возможность отдохнуть и посвятить время семьям, институт семьи намного дороже доходов государства, которыми оно неохотно делится с гражданами.

В последнее время периодически появляется всплеск, на мой взгляд, популистских новостей о календарном рабочем дне российских граждан. То обсуждается на полном серьёзе четырёхдневная рабочая неделя, то вспоминают о необходимости расширенных майских каникул.

Истина же совсем другая. Улучшений вряд ли стоит ждать, да и чудес не произойдет — в России крайне низкий уровень производительности труда, он в 2−3 раза ниже, чем в ЕС.

Частный бизнес может пойти навстречу трудящимся, но с высокой вероятностью сократить им заработную плату.

По моим наблюдениям, многие работодатели давно лояльны к наёмным сотрудницам и позволяют им «прогулять» 31 декабря, либо объявляют последний рабочий день года сокращённым.

Во многих частных компаниях можно пользоваться опцией удалённой работы. Никто из представителей мирных профессий у лояльных работодателей 31 декабря не засиживается на работе после 16:00. Но всех ждут дома с зарплатой», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме предложили правительству РФ перенести один из выходных дней на 31 декабря. При этом он не будет дополнительным выходным, на один день сократят новогодние каникулы.

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