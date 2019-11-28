Челябинск, , 15:43 — REGNUM В Челябинской области нужно проверить основные автовокзалы на предмет антитеррористической защищённости. Об этом на заседании антитеррористической комиссии региона заявил глава областного управления МВД России Андрей Сергеев.

По его словам, в работе автовокзалов имеются пробелы. Эти объекты выпадают из регулируемого поля, — отмечает Сергеев.

«Предписания и требования транспортной инспекции не выполняются владельцами автовокзалов, руководством муниципальных образований», — заявил Сергеев.

Заседание комиссии прошло 28 ноября. Его провёл губернатор Алексей Текслер.