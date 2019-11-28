Ставрополь, , 15:55 — REGNUM На Ставрополье почти 90 проектов стали победителями грантового конкурса Росмолодежи. В общей сложности молодые люди, вузы и общественные организации региона выиграли более 50 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 28 ноября в пресс-службе краевого правительства.

В число победителей вошли 68 жителей Ставрополья в возрасте от 14 до 30 лет. Они в сумме получат на реализацию своих проектов около 29 млн рублей.

Еще 18,3 млн рублей выиграли три вуза региона: Северо-Кавказский федеральный университет (6 млн), Пятигорский госуниверситет (10,3 млн) и Ставропольский государственный аграрный университет (2 млн). Средства пойдут на реализацию 15 проектов в сфере добровольчества, патриотического воспитания, молодежных медиа, студенческого самоуправления и других.

Три организации края — образовательный центр «Оксфорд», центр паркура «Оффбитс» и организация помощи молодым инвалидам «Жизнь без границ» получат в сумме 3,5 млн рублей на реализацию образовательного, спортивного и социального проектов соответственно. Наконец, ассоциация «Институт социальных перспектив» затратит 1,2 млн рублей на организацию лагеря «Патрида».

Всего в текущем году на грантовый конкурс молодежных инициатив было подано более 24,2 тыс. заявок, из которых почти 3,2 тыс. признаны победителями. Сумма разыгранных грантов составила 2,7 млрд рублей.