28 ноября 2019, 16:08 — REGNUM
В Подмосковье с 1 сентября 2019 применили уже 53 тыс. электронных сертификатов на дополнительное образование детей. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Новую систему финансирования допобразования ввели с началом текущего учебного года. Сертификаты дают право на бесплатное посещение кружков и занятий. По словам министра образования региона Ирины Каклюгиной, наиболее удачно внедрение новой модели финансирования отметили в Талдомском округе, Электростали, Подольске и Шатуре.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области с начала 2019 года в кружки зачислили 205 тыс. детей.
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