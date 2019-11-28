28 ноября 2019, 16:08 — REGNUM

В Подмосковье с 1 сентября 2019 применили уже 53 тыс. электронных сертификатов на дополнительное образование детей. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Новую систему финансирования допобразования ввели с началом текущего учебного года. Сертификаты дают право на бесплатное посещение кружков и занятий. По словам министра образования региона Ирины Каклюгиной, наиболее удачно внедрение новой модели финансирования отметили в Талдомском округе, Электростали, Подольске и Шатуре.

«На сегодняшний день в реализации этого проекта участвуют 44 территории региона. Все остальные войдут в проект в 2020 году. Приятно, что наш опыт уже отмечают на федеральном уровне, будем продолжать проводить качественную работу и делать допобразование доступным каждому», — заявила Каклюгина.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области с начала 2019 года в кружки зачислили 205 тыс. детей.

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