Москва, , 15:37 — REGNUM Каждый седьмой житель России (15%) планирует продлить новогодние каникулы за счёт отпусков или отгулов. Таковы данные исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

Читайте также: Российские туристы поедут на Новый год за «солнцем и морем»

Намерены взять несколько дней в декабре до 31-го 8% работников российских компаний, после новогодних каникул с 9 января — 7% трудящихся.

При этом большинство работающих граждан РФ (68%) не намерены новогодние каникулы отпусками и отгулами. 18% ещё не определились.

Опрос проведен 27 ноября 2019 года в 336 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 работающих граждан старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, самые востребованные внутренние направления на Новый год — это Сочи, Краснодарский край и курорты Кавказских минеральных вод.

Подробнее: Самые востребованные туры на Новый год по России