Липецк, , 15:37 — REGNUM В Липецкой области завершается строительство водопровода в селе Никольское. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Участок протяженностью почти 500 метров в переулке Банных является завершающим этапом строительства нового водопровода в селе. В переулке установят 28 колодцев и полностью исключат из системы водоснабжения старый водопровод, собранный из стальных и чугунных труб разного диаметра. Подрядчик планирует завершить работу в ноябре с опережением графика, рассчитанного до конца декабря этого года.

Повышение качества водоснабжения жителей региона под личным контролем держит глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«Водоснабжение — одна из наиболее актуальных проблем, волнующих жителей региона. В этом году значительно увеличено финансирование для ее решения. Строятся новые водопроводы, обустраиваются скважины, разрабатываются проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения», — рассказал глава региона.