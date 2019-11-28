Санкт-Петербург, , 15:39 — REGNUM Из-за жалобы нескольких жителей самого популярного двора Петроградского района Санкт-Петербурга, сотрудники жилищных служб начали демонтировать импровизированную композицию и закрашивать граффити на стенах домов, созданные художником-самоучкой и бардом Нельсоном. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети.

Типичный двор Петроградского района, который несколько лет назад заиграл яркими красками благодарно местному жителю, в скором времени превратится в унылое серое пространство. После жалобы жителей дома 8 по улице Полозова губернатору города Александру Беглову сотрудники ЖКХ начали разбор арт-объектов и закраску стен двора.

«Нельсон к этому относится философски», — прокомментировал ИА REGNUM близкий друг художника Роман.

Напомним, в своем обращении часть жителей района требовали зачистить двор: удалить граффити с фасадов домов и очистить двор от посторонних предметов. Изначально уборка была запланирована на 8 ноября.

Добавим, ранее, бой граффити и уличному искусству был объявлен коммунальщиками Центрального района, которые закрасили стены домов в переулке Радищева.