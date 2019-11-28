Магас, , 15:29 — REGNUM В Ингушетии задержан за превышение полномочий один из заместителей мэра города Назрань. Ему вменяют в вину нанесение ущерба городу на 24 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 28 ноября в пресс-службе МВД РФ.

Денежные средства были переведены на счета ряда компаний якобы за проведение работ по строительству водопровода. Контракт между администрацией города Назрань и государственным унитарным предприятием был заключен еще в 2017 году.

Однако ни водопровода, ни водонапорных башен построено не было. Не были пробурены и артезианские скважины. Тем не менее бюджетные деньги были «безосновательно выведены на счета сторонних организаций».

По данному факту возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершения этого преступления.

Согласно информации на сайте администрации города Назрань, у мэра города имеются четыре заместителя. Кто именно из них попал под уголовное преследование, в МВД не уточнили.