Тюмень, , 15:28 — REGNUM В Тюменской области задерживают федеральные выплаты пособий на детей, которые ещё называют «путинскими». Родители возмущаются в социальных сетях, чиновники оправдываются «изменениями в федеральном законе о бюджете», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обычно «путинские» выплаты приходили 26 числа каждого месяца, сообщают тюменские родители. В регионе данная мера поддержки составляет 11,1 тыс. рублей. Её поручил организовать президент России Владимир Путин 28 ноября 2017 года на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей. «Путинские» получают родители за первенца, если доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума. В 2019 году они выплачиваются до достижения ребёнком 1,5 лет. В 2020 году будет повышен возрастной предел ребёнка — до трёх лет, и планка доходов станет выше — до двух прожиточных минимумов.

Как поясняют в департаменте социального развития Тюменской области, «путинские» выплаты за ноябрь 2019 года задерживается в связи с внесением изменений в федеральный закон о бюджете. Деньги будут перечислены тюменцам в начале декабря.

«Без денег никого не оставят», — уточнили в департаменте.

Напомним, ранее с аналогичной проблемой столкнулись родители Ямала. Им обещали перечислить «путинские» до конца ноября. Ямальские чиновники объяснили задержки скачком рождаемости, который трудно предугадать.

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