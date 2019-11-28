Москва, , 15:47 — REGNUM Мосгордума (МГД) планирует подготовить и направить в Государственную думу РФ законодательную инициативу об обязательной вакцинации детей. Об этом 28 ноября журналистам сообщила депутат МГД Лариса Картавцева («Единая Россия») по итогам круглого стола в законодательном собрании столицы.

«Инициатива, с которой мы будем выходить, — об обязательной вакцинации детей с учетом их медицинских противопоказаний и диагнозов. Другие предложения и пожелания от депутатов, врачей, которые звучали на круглом столе, будем обсуждать, рассматривать», — отметила депутат.

С инициативой ввести обязательную вакцинацию как условие допуска в учебные заведения озвучила председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования и науки Москвы Людмила Мясникова. На круглом столе в Мосгордуме общественница заявила, что непривитых детей необходимо переводить на домашнее обучение. Исключение можно сделать для детей, которым прививки противопоказаны по медицинским показаниям.

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