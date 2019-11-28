Дятьково, Брянская область, , 15:25 — REGNUM Почти 10 млн рублей постановил взыскать суд с предпринимателя, занимающегося межрегиональными пассажирскими перевозками в городе Дятьково Брянской области. В эту сумму истец оценил упущенную выгоду от деятельности незаконного остановочного пункта, сообщили 28 ноября в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области.

Истец является владельцем автостанции в Дятьково, которую в октябре 2016 года включили в реестр остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок. В феврале 2017 года в этот реестр был включён другой остановочный пункт — «КДП г. Дятьково». На этой остановке продавали билеты, производили, высадку и посадку пассажиров вплоть до февраля 2017 года, когда решением Арбитражного суда Брянской области включение остановочного пункта «КДП г. Дятьково» в реестр было признано незаконным.

Суд установил, что незаконная деятельность ответчика в период с октября 2016 года по январь 2019 года подтверждается билетами, в которых указано место их реализации и лицо их реализующее. Таким образом, истцу были причинены убытки, для их возмещения с ответчика необходимо взыскать 9 862 380 руб. Решение суда пока не вступило в законную силу.