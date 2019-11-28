Москва, 28 ноября 2019, 15:20 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 29 ноября совершит рабочую поездку в Кабардино-Балкарию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«В Нальчике глава государства провёдет заседание Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям», — говорится в сообщении.
В ходе мероприятия планируется обсудить осуществление целей и задач стратегии национальной политики в России.
Помимо главы государства, в мероприятии примут участие глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева и глава Минкультуры РФ Владимир Мединский.