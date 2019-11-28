Москва, , 15:20 — REGNUM Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России продолжает расследование по уголовному делу о применении насилия в отношении представителей власти в ходе акции протеста 27 июля 2019 года.

СК установил личность ещё одного подозреваемого. Им оказался 30-летний Сергей Суровцев.

По данным СК РФ, 27 июля, находясь на улице Тверской в Москве, подняв секцию металлического ограждения, он нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок.

Затем подозреваемый скрылся в толпе.

Действия Суровцева квалифицированы следствием по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Мужчину задержали и допросили. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании Суровцеву меры пресечения в виде заключения под стражу.