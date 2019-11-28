Ташкент, , 15:16 — REGNUM Студенты Национального университета Узбекистана занимаются в аудиториях в куртках и шапках из-за отсутствия отопления в помещениях вуза, сообщает 28 ноября издание UzNews.

Отмечается, что Национальный университет Узбекистана возглавляет республиканский рейтинг вузов. «Здание очень холодное. Администрация бездействует. Мы уже не знаем, к кому обратиться и что с этим делать», — сказал один из студентов.

Отметим, температура воздуха в Ташкенте 27 ноября днем составляла плюс один градус по Цельсию, ночью и утром — мину семь градусов. 28 ноября воздух прогрелся до плюс трех, ночью температура опускалась до минус пяти.

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