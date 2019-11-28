Ростов-на-Дону, , 15:11 — REGNUM В Ростове-на-Дону установлен памятник воинам-связистам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Свой вклад в Великую Победу над армией вермахта внесли уроженцы Ростовской области Николай Воробьев, Иван Омельченко, Фёдор Фак и Николай Гулимов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 ноября.

«Мы восстанавливаем связь времен. Уверен, памятник воинам-связистам станет связующим звеном между теми, кто встал на защиту Родины в 1941 году, и теми, кто сегодня стоит на страже её интересов», — сказал заместитель донского губернатора Вадим Артёмов.

ИА REGNUM отмечает, что мемориал установлен в преддверии памятной даты. 29 ноября 1941 года советские войска изгнали немецко-фашистских захватчиков из Ростова-на-Дону и освободили город.

Напомним, ранее в Новочеркасске была установлена мемориальная доска, на которой высечено имя Героя СССР летчика 81-го авиаполка Ивана Вдовенко.

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