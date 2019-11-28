Чебоксары, , 15:10 — REGNUM В Чувашии сняты возрастные ограничения медработникам, которые прибывают работать в сельскую местность. Соответствующее решение принято на заседании регионального правительства, сообщили ИА REGNUM в минздраве Чувашии. Решение связано с дефицитом кадров.

Члены правительства одобрили проект постановления, предусматривающий снятие возрастных ограничений медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим на работу в сельские населенные пункты, поселки, а также города с населением до 50 тыс. человек. Это позволит значительно расширить число участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»: по расчётам министерства, участниками программы смогут стать ещё свыше 1200 врачей и более 250 фельдшеров.

Всего в настоящее время в рамках данных программ прибыли на работу в сельскую местность свыше 460 «земских» врачей и 50 «земских» фельдшеров.

В министерстве здравоохранения отмечают, что в Чувашии необходимо 411 врачей и 294 средних медицинских работника — всего 705 специалистов.

Напомним, на конец 2018 года в Чувашии работали 27 392 специалиста, в том числе 5153 врача.

Как сообщало ИА REGNUM, дефицит врачей в Чувашии хотят частично восполнить за счёт ушедших в частные клиники докторов, декретниц и иногородних специалистов. Соответствующая директива за подписью вице-премьера — главы минздрава Чувашии Владимира Викторова была разослана в подведомственные лечебно-профилактические учреждения.

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Глава Чувашии Михаил Игнатьев считает, что по программе «Земский доктор» возвращают 1 млн рублей те специалисты, которые «не хотят нести» ответственность. В республике доля таких участников программы составляет «10−15%».

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