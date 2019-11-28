Энсино, , 18:47 — REGNUM Некоторые игроки Call of Duty: Modern Warfare специально проигрывают матчи, чтобы в дальнейшем сражаться с более слабыми соперниками. Об этом 27 ноября сообщило игровое издание Kotaku.

Алгоритм подбора матчей в Modern Warfare учитывает навыки стрельбы игроков. Таким образом некоторые геймеры специально промахиваются в нескольких играх, чтобы в дальнейшем побеждать более слабых противников.

По мнению специалистов, такой способ не слишком помогает хитрым геймерам. После нескольких выигранных матчей алгоритм снова будет «забрасывать» читеров к более сильным игрокам.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики EVE Online смогут отказаться от анонимности в собственной игре