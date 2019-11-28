Ярославль, , 14:55 — REGNUM Федеральная субсидия Ярославской области на создание дополнительных мест в детских садах в размере 132,5 млн рублей будет перенесена с 2019 на 2020 год. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области, инициатива в этом вопросе принадлежала региональным властям.

Новый детский сад в Ярославле Yarregion.ru

«Правительство Ярославской области обратилось в федеральный центр с просьбой перенести объем субсидий в размере 132,5 млн рублей Основная причина: позднее заключение муниципальных контрактов с подрядными организациями. Дело в том, что прежде чем выйти на конкурсные процедуры, надо пройти несколько этапов, у каждого из которых есть свой регламент со сроками исполнения. В итоге контракты на строительство яслей в областном центре и городе Рыбинске были заключены в октябре-ноябре. Чтобы сохранить объем финансирования федерального бюджета на 2019−2021 годы, было принято решение о перераспределении субсидий, и в Правительстве РФ его поддержали. Общая сумма выделенных средств в рамках соглашения с Министерством просвещения РФ осталась без изменений», — говорится в официальном сообщении правительства региона.

Также сообщается, что в данный момент заключены все контракты с подрядными организациями на строительство дошкольных учреждений. Планируемый срок завершения работ — второе полугодие 2020 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Министерство Просвещения РФ также поступили обращения из Чувашии, Камчатского края, Магаданской и Нижегородской областей об уменьшении в 2019 году трансфертов на 324,2 млн рублей — высвободившиеся средства предлагается перераспределить между Хакасией, Белгородской, Воронежской и Челябинской областями.