Оренбург, , 14:55 — REGNUM В Оренбургской области двое жителей Ташлинского района и один житель Бузулука задержаны за покушение на убийство егеря, когда тот исполнял свои служебные обязанности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

В ночь на 22 ноября браконьеры осуществляли отстрел животных. По данным пресс-службы УМВД по Оренбургской области, жертвами незаконной охоты стали одна косуля и два кабана. Ущерб оценивается в 500 тыс. рублей.

Егерь начал преследовать мужчин на служебном автомобиле. В ответ получил пулю, которая пробила лобовое стекло машины и попала в область грудной клетки. Мужчина госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных браконьеров решается вопрос о мере пресечения.