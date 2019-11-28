Рязань, , 14:49 — REGNUM Житель Рязани задержан по подозрению в убийстве, совершённом восемь лет назад, сообщили 28 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета. В 2011 году он со своим знакомым насмерть забил мужчину после ссоры в одном из развлекательных клубов города. Всё это время обвиняемый находился в международном розыске.

Тело 28-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено 2 мая 2011 года возле одного из домов по улице Вокзальной. Следствие установило, что к смерти причастны двое молодых человек. В клубе между несколькими посетителями произошла ссора, конфликт продолжили на улице, где обвиняемые жестоко избили потерпевшего. Одного из злоумышленников задержали сразу, другой был объявлен в международный розыск и в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В июле 2012 года Рязанский областной суд назначил первому обвиняемому 12 лет лишения свободы, приговор вступил в законную силу. Материалы уголовного дела в отношении второго обвиняемого, находившегося в розыске, были выделены в отдельное производство. Сейчас, после его задержания, проводятся необходимые следственные действия.