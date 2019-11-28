Москва, , 14:48 — REGNUM Управляющие компании в Москве не заинтересованы в предотвращении аварий, которые увеличивают издержки теплоснабжения. Об этом 28 ноября заявил председатель ЖСК «Весенний» Виталий Волчков на круглом столе в Московской городской думе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам эксперта, общедомовые счётчики не принадлежат жителям столицы и не поддаются контролю со стороны москвичей.

«Решением правительства Москвы они были переведены в собственность управляющих компаний, а потом в собственность единого центра. Жители домов обращаются в управляющие компании, а управляющие компании говорят: мы не можем предоставить вам данные. И на это строится целый ряд манипуляций», — заявил Волчков.

Эксперт отметил, что такая система удобна ресурсоснабжающим компаниям и правительству Москвы. Ведь в этом случае конечный потребитель платит за все, а управляющие компании не имеют стимула устранять издержки.

«Издержки просто распространяются по всем жителям. Это же просто безнравственно», — обратился к участникам круглого стола Волчков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле растет количество «брошенных домов»