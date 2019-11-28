Кэри, США, , 16:54 — REGNUM Фанаты Fortnite создали полноценную сюжетную кампанию для своей любимой игры. Об этом 28 ноября сообщает сайт cybersport.ru.

Кампания называется «Четвёртое измерение». В ходе прохождения игрокам предстоит разгадывать загадки и решать многочисленные головоломки.

Создатели «Четвёртого измерения» отмечают, что прохождение их творения может занять от шести до десяти часов. При этом, как и в полноценной одиночной игре, в ней есть точки сохранения, подсказки и тренировочный режим.

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