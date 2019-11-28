Санкт-Петербург, , 14:49 — REGNUM Признание официальным выходным днем 31 декабря может быть разумным решением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказала генеральный директор консультационно-тренингового центра «Фактор Роста», бизнес-тренер, психолог Любовь Беляева.

Напомним, в Госдуму внесен на рассмотрение законопроект о признании 31 декабря выходным.

По словам собеседницы агентства, для большинства жителей России 31 декабря — день, когда готовится новогодний стол, люди отправляются к близким родственникам или в путешествия и по большей части не работают, либо делают вид, что выполняют какие-то служебные задачи.

«Гораздо более вредно делать вид, что ты работаешь, чем честно отдыхать. Потому что это напрямую сказывается на эффективности. Предложение, которое внесли депутаты, — разумно», — отметила Беляева.

По ее словам, как правило, 31 декабря никто ни эмоционально, ни разумом на работе уже не находится. Многие стараются к этому дню завершить все срочные дела и строят планы на новогодние каникулы.

«Однако есть целый пласт людей, которые любят работать 31 декабря и 1 января. Это сотрудники ресторанов, отелей, люди других подобных профессий. По их словам, в эти дни они получают совершенно особый настрой и состояние. Ведь они как бы находятся в эпицентре праздника», — добавила собеседница агентства.

Читайте также: В России могут сделать 31 декабря выходным предновогодним днем

Ранее в Госдуме предлагали отдыхать с 31 декабря по 3 января, а остальные дни включить в оплачиваемый отпуск, и каждый сможет решать — работать или отдыхать в этот период.