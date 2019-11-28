28 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

Всегда быть во свете – это значит избавиться от непонимания, от случайностей, от неожиданностей. Пребывающему во свете не потребуются никакие намёки на грядущие события, он их способен анализировать, прогнозировать последствия и способен всегда быть готовым с ними встретиться.

Игорь Бекшаев, , 14:41 — REGNUM



Андрей Рублёв. Святой Апостол Павел. 1410

Сегодня, в четверг, 28 ноября, апостол Павел в послании Фессалоникийцам вразумляет своих слушателей, призывая не быть падкими на разные слухи о конце света. На службе читается пятая глава послания:

«О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо, когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы — сыны света и сыны дня: мы — не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения» (1 Фес. 5: 1−8).

Так уж завелось, что едва где в Писании хоть какой намёк на конец света, так сразу очень интересно всем. В изыскания впадают. Ну и тут изыскали «одну из примет». Примета, значит, такая найдена — да что там говорить, черным по белому расписана — «мир и безопасность». Вот оно! Бдим, братья-сестры. Читаем газеты, прислушиваемся к тому, что по радио скажут. Примета, конечно, так себе, но уж пусть в копилочке примет полежит. Хотя апостол же ясно с первых слов говорит, что примет нету. Но кому какое дело! Сначала сказал, что нет, а потом не выдержал и решил поделиться. Разболтал секрет, однако так, чтобы ничего лишнего, буквально пару слов — «мир и безопасность». Бдите.

Микеланджело Меризи да Караваджо. Обращение Савла. 1601

Да и пусть бдят, раз чувствуют себя в ночи. Павел же говорит к тем, кто не во тьме. Глаголы там все в настоящем времени, поэтому текст следует понимать так: «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью — ибо, когда убеждают себя «мир и безопасность», тогда внезапно постигает их утрата — как родовая мука имеющей во чреве неизбежна». Тяжело представить, чтобы апостол «гибель» сравнивал с «родовой мукой». Слог Павла непрост, но образы, сравнения — всегда тонки и точны. Допустить такой чисто литературный ляп мы не можем, это оставим семинариям и всему, откуда они черпают, слыша духовный зов. Вот, например, Феофилакт Болгарский догадался в своё время о чем речь: «Обрати внимание на сравнение с муками рождения. Ибо и там женщина знает, что она родит; но когда именно — этого ещё не знает. Оттого многие женщины, ничего не предвидя, рождали и чрез семь месяцев, и в дорогах. И как они, играя и смеясь, внезапно подвергаются невыразимым мукам, так и души тех, которые ныне проводят жизнь в забавах, с наступлением того дня, никак не избегнут мучения».

Ефесяне сжигают колдовские книги после проповеди апостола Павла

Понятно духовному человеку, что на седьмом месяце беременности играть и смеяться — это у женщин вообще принято. И апостол, по его мнению, о таких, не доносивших своего плода из-за избыточного веселья, и говорит. Одним словом, чего только не придумают, чтобы гляделось поужаснее, то есть «поучительно». «Родовая мука» в словах же апостола, а не семинаристов, научившихся православному пониманию у Феофилакта, относится ко «дню Господнему», который неизбежен, неотвратим, как рождение ребёнка у беременной женщины. «Мир и безопасность» — это же обычная человеческая беспечность, которой пользуются ночные воры. Беспечные лишаются своего имущества, будучи застигнутыми врасплох, полагающиеся на свои охранные системы, которыми в данном случае следует считать доверие в приметы.

Апостол далее прямо говорит, что для тех, кто во свете, тому приметы просто не нужны, им нечего бояться. Прислушиваться, принюхиваться, цифры считать. Всем этим пусть занимаются те, кто боится, что их застанет. Броня из веры, любви и надежды поможет всегда оставаться трезвыми. Итак, никаких примет времён и сроков тут нет. Есть призыв не быть раззявами, не озадачивать себя изрекаемыми вокруг глупостями от всевозможных прорицателей и продолжать исполнять свое назначение, о чём продолжает далее: «Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем… Всё испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла».

Действительно, как исполнения закона требуют беззаконники, так и приметы повсюду выискивает «род лукавый», «ходящие во тьме», не желающие из неё выбираться. Совсем недавно мы рассматривали фрагмент XIII главы Евангелия от Луки, где человеческая беспечность, по словам Христа, является причиной многих неурядиц, не только временного характера, но и отражающихся каждый раз на жизнь людей зависимых от чужих обстоятельств, чужой беспечности в далекой перспективе. Поведёшься на чужую глупость и окажешься в худшей ловушке, чем та, о которой «предупредили». Всегда быть во свете — это значит избавиться от непонимания, от случайностей, от неожиданностей. Пребывающему во свете не потребуются никакие намёки на грядущие события, он их способен анализировать, прогнозировать последствия и всегда готов с ними встретиться. Не о приметах стоит заботиться, а о том, чтобы возвысить свой ум, сделать его светлым, и обрести тем самым власть над обстоятельствами.