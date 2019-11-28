Вашингтон, , 16:53 — REGNUM Геймер с ником Nanobuds добавил малыша Йоду в игру Star Wars: Battlefront 2. Об этом он сообщил на Reddit 27 ноября.

Сейчас Nanobuds всё ещё работает над своей модификацией, чтобы сделать персонажа максимально похожим на его сериальное воплощение. Сообщается, что опробовать нового героя можно только в режиме PvE («игрок против окружения»).

Напомним, малыш Йода — один из протагонистов сериала «Мандалорец». Персонаж обрёл популярность в интернете и стал героем многочисленных мемов.

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