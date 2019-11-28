Абуджа, 28 ноября 2019, 14:25 — REGNUM Жители столицы Нигерии вышли на улицы, выступая против двух законопроектов, которые в настоящее время находятся на рассмотрении парламента и известны как «законопроекты о ненависти в социальных сетях». Об этом передает ВВС Africa.
По информации журналистов телерадиокомпании, протестующие активисты подали свои возражения в Национальное собрание, где уже началось их обсуждение.
Демонстрация в Абудже является частью серии митингов, которые пройдут по всей стране. Активисты говорят, что законопроекты будут подавлять «свободу слова граждан страны», которая гарантируется конституцией.
Они также уверены, что в стране уже есть достаточно законов, которые регулируют ряд вопросов, содержащихся в новых законопроектах.
Со своей стороны, в правозащитной организации Human Rights Watch заявили, что законопроект о социальных сетях будет запрещать заявления, которые «могут нанести ущерб национальной безопасности», и «те, которые могут снизить доверие общественности» к правительству Нигерии.
В организации опасаются, что законопроект «позволит властям преследовать мирную критику правительства». Одна демонстрантка, Маурин Кабрик, сказала корреспонденту ВВС Исаку Халиду, что у правительства есть более важные проблемы, о которых нужно беспокоиться в первую очередь.
«Нам нужна безопасность, нам нужна еда. Люди голодны, люди умирают, и почему это не берется в расчет прямо сейчас», — сказала она.