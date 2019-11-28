Москва, , 14:27 — REGNUM К прививкам детей следует относится настороженно, а решения по этим вопросам принимать максимально взвешенно. Об этом 28 ноября заявила депутат Мосгордумы Елена Николаева («Моя Москва») на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Она отметила, что ряд прививок вызывают очень много споров относительно того, какой вред они могут принести ребёнку. Особенно это, по мнению Николаевой, касается прививки шейки матки. По её словам, вероятность того, что прививка поможет предотвратить онкологию — минимальна, а вот вероятность того, что приведёт к бесплодию — достаточно велика.

«Это сделали на Украине. Вы знаете, что вероятность попадания 0,1%, а риски, которые несет эта прививка — 80% бесплодия. Мы можем прийти к тотальной стерилизации. Я понимаю, что мои слова многим не понравятся, особенно фармацевтическим компаниям», — отметила Николаева.

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