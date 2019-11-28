Орск, Оренбургская область, , 14:14 — REGNUM В Орске Оренбургской области в вечернее время группу детей высадили из трамвая, который следовал по второму маршруту и должен был доехать до станции «Никель», однако конечной остановкой стал «Проспект мира». Детей высадили из салона, не вернув деньги. В результате школьники просили чужие телефоны, чтобы позвонить родителям с просьбой забрать их, а часть детей продолжила путь домой пешком. Об этом сообщила мать одного из ребят, сообщает orsk.ru.

По данным СМИ, 11 детей возвращались вечером 26 ноября с хоккейного матча. Якобы только на остановке «Проспект мира» объявили о том, что дальше трамвай не идет, а детей выгнали на улицу.

По данному факту на МУП «Орскгортранс» прошла служебная проверка. Водитель и кондуктор-контролер дали письменные объяснения. Согласно им, и водитель, и кондуктор выполняли свои обязанности в соответствии с должностными инструкциями. По микрофону делались объявления, что трамвай следует в депо.