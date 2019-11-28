Москва, , 14:09 — REGNUM В Москве вводить платный проезд не планируется, заявил в интервью РИА Новости мэр российской столицы Сергей Собянин.

«В Москве платного въезда нет и не планируется», — сказал он.

Мэр Москвы добавил, что платная парковка позволила примерно на четверть уменьшить количество автомобилей в центре города и немного стабилизировать данную проблему.

Как сообщало ИА REGNUM, в СМИ и в блогосфере регулярно поднимается тема введения платного въезда в центр Москвы, однако власти пока не решаются говорить о таких планах прямо.

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