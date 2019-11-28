Вашингтон, , 16:52 — REGNUM Американский актёр Камерон Монахэн выступил против геймеров, пытающихся изменить рыжий цвет волос протагониста игры Star Wars Jedi: Fallen Order при помощи модификаций. Об этом 27 ноября рассказал сайт popculture.com.

Монахэн удивился тому, что в современном обществе остались люди, неспособные принять персонажа с рыжим цветом волос. Фанаты поддержали актёра в сети и выразили свою солидарность с его словами.

Напомним, Камерон Монахэн сыграл главного героя игры Star Wars Jedi: Fallen Order Кэла Кестиса. Многие геймеры на PC при помощи различных модификаций попытались изменить внешность его персонажа.

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