Тирана, , 14:16 — REGNUM 28 ноября Албания отмечает национальный праздник — День флага. Ровно 107 лет назад была провозглашена независимость этой маленькой балканской страны.

Однако страна до сих не оправилась после прошедшего в ночь с 25 на 26 ноября землетрясения. Недавно в список погибших при землетрясении добавилось тридцать девятое имя. Число раненых превысило 750 человек.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в это тяжелое время премьер-министр Албании Эди Рама обратился к согражданам с такими словами:

«День красно-черного флага вошел во временно окружающую нас тьму перед восходом солнца. Да благословит Бог Албанию и албанцев, где бы они не были».

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