Беслан, Северная Осетия, , 13:57 — REGNUM В Северной Осетии выросло до 11 человек число воспитанников детского сада, госпитализированных с признаками отравления. Ранее сообщалось, что с 27 ноября попали в больницу девять дошкольников.

По данным министра здравоохранения республики Тамерлана Гогичаева, состояние детей улучшилось. Если ранее были отмечены повышение температуры, тошнота, рвота, то в настоящее время у всех наблюдается положительная динамика, пишет ТАСС.

В настоящее время все дети обследованы, устанавливается причина возникновения заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, девять дошкольников были доставлены в республиканскую клиническую больницу в Северной Осетии с признаками пищевого отравления. Все они являются воспитанниками детского сада №6 в городе Беслане.

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