Оренбург, , 14:03 — REGNUM В Оренбургской области с начала 2019 года за нарушения при реализации национальных проектов, областных и муниципальных целевых программ возбуждено 36 уголовных дел. Такую информацию озвучили на координационном совещании руководителей правоохранительных органов региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Надзорное ведомство с привлечением специалистов выявило около 200 нарушений законодательства, допущенных при реализации программ. Для их устранения принесено 27 протестов, 55 заявлений направлено в суды, 172 должностных лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Стоит отметить, в Оренбуржье реализуется 11 нацпроектов, 26 государственных областных и 548 муниципальных программ. Общий объем их финансирования составляет более 156 млрд рублей.