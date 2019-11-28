Ньюпорт, США, , 16:34 — REGNUM Руководитель компании inXile Брайан Фарго заявил, что перенос даты релиза Wasteland 3 может сильно повлиять на итоговые оценки игры. Об этом 27 ноября сообщил портал wccftech.

Фарго сказал, что «шесть месяцев могут изменить всё». По его мнению, перенос даты релиза может подарить игре дополнительные 10 баллов на агрегаторе Metacritic.

Напомним, ролевая игра Wasteland 3 выйдет в мае 2020 года. Изначально релиз проекта должен был состояться в конце 2019 года.

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