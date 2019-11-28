Москва, , 13:50 — REGNUM Скульптор Зураб Церетели должен выплатить около 29 млн рублей по иску департамента городского имущества Москвы. Такое решение вынес столичный Арбитражный суд, передает 28 ноября «Москва 24».

Судебный спор касается договора аренды земельного участка на Авиамоторной улице, заключенного Церетели и городскими властями в 2003 году. Из-за долга по арендной плате против скульптора был подан иск на более чем 55 млн рублей, в эту сумму вошли пени.

Основной долг скульптор ранее погасил, однако задолженность по неустойке пересчитали.

Как сообщало ИА REGNUM, иск против Церетели власти Москвы подали в июле 2019 года.

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