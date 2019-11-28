Рига, , 13:48 — REGNUM С 29 ноября по 1 декабря Видземсская бригада ополчения «Zemessardze» и эстонские добровольческие формирования «Kaitseliit» примут участие в международный военных учениях «Orkaan». Об этом сообщает портал Sargs.lv.

В учениях примут участие ополченцы из двух батальонов Видземской бригады «Zemessardze», объединённые в одну боевую роту численностью 180 человек.

Журналисты портала отмечают, что в ходе учений будут отработаны способности командного состава планировать и проводить боевые операции, а также мероприятия по непрямой огневой поддержке при выполнении задач.

«Orkaan» — учения эстонского ополчения, в которых латвийское «Zemessardze» принимает участие в 11 раз.