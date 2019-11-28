Ростов-на-Дону, , 13:49 — REGNUM Министр здравоохранения Ростовской области, которую силовики задержали утром 28 ноября по подозрению в превышении должностных полномочий, успела поздороваться со своими подписчиками в Instagram.

«Доброе утро, мои дорогие! Помним, что жизнь всего одна, и её надо беречь. А ещё ничего не надо откладывать на потом, только сейчас и только с любовью. Побежали», — написала Татьяна Быковская на своей странице в соцсети.

Известно, что накануне глава ростовского минздрава совершила рабочую поездку в Шахты, в ходе которой обсудила с медиками исполнение Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и посетила детскую поликлинику, которая готовится к капитальному ремонту.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении Быковской с обыском пришли в компанию «Центр 100 Ростов-на-Дону». По некоторым данным, причиной для возбуждения уголовного дела стали нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении госзакупок, участником которых является данная фирма.

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