Москва, , 13:46 — REGNUM Председатель МКА «Коллегия адвокатов Виктории Данильченко», специалист по семейному праву, телеведущая Виктория Данильченко считает, что 31 декабря давно нужно было сделать выходным днем. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM соответствующую инициативу депутатов, она пояснила, что наверняка найдутся те, которым не понравится это нововведение.

Виктория Данильченко «Фактически трудовая деятельность в этот день сведена к нулю. Рабочим он считается только формально. Более того, у граждан в последний день года огромное количество дел по приготовлению к празднику, особенно у прекрасной половины человечества. Думаю, многие бы обрадовались, если бы появилась возможность не ходить в этот день на работу, а заняться личными делами. Но некоторых все же может расстроить такое нововведение. Я имею ввиду людей, которым согласно законодательству необходимо сдать годовой отчет строго до 1 января наступающего года. Им, конечно, каждый дополнительный день в году всегда в радость».

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект о выходном дне 31 декабря в Госдуму внесли депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов. Они полагают, что это позволит соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.

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