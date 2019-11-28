Москва, 28 ноября 2019, 13:46 — REGNUM Председатель МКА «Коллегия адвокатов Виктории Данильченко», специалист по семейному праву, телеведущая Виктория Данильченко считает, что 31 декабря давно нужно было сделать выходным днем. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM соответствующую инициативу депутатов, она пояснила, что наверняка найдутся те, которым не понравится это нововведение.
Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект о выходном дне 31 декабря в Госдуму внесли депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов. Они полагают, что это позволит соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.
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