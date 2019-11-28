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«Судебная система»
В Анкаре задержано 9 предполагаемых игиловцев*
*игиловцев — запрещённая в России организация
Анкара,
28 ноября 2019, 14:09 — REGNUM Подразделения отдела по борьбе с терроризмом Управления безопасности турецкой провинции Анкара задержали 9 из 10 выявленных иностранцев, подозреваемых в связях с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и районами боевых действий (в Сирии и Ираке).
По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, сотрудники отдела по борьбе с терроризмом Управления безопасности Анкары выявили связи ряда лиц с террористической организацией и ее функционерами в районах боевых действий за границей.
В соответствии с поступившей информацией, подразделения специального назначения в ранние утренние часы выдвинулись на позиции. В ходе одновременных адресных оперативных мероприятий силовикам удалось задержать 9 из 10 подозреваемых иностранного происхождения, в отношении которых прокуратурой Анкары был вынесен ордер на арест. Для проведения допроса и иных следственных действий задержанные были доставлены в отдел.
История вопроса
Турция – светское государство, президентская республика. С 2007 года президент избирается всеобщим голосованием, до этого избирался парламентом. Парламент однопалатный, избирается на 4 года всеобщим прямым голосованием по системе пропорционального представительства.
Правящая Партия справедливости и развития позиционирует себя как правоцентристская и консервативная. Главный приоритет – евроатлантизм и вхождение в перспективе в Евросоюз. Всего в парламенте представлены девять партий. Партий в Турции много, деятельность некоторых из них, в том числе коммунистических, запрещена.
Турция как национальное государство с момента своего образования в 1923 году направлена на вступление в европейские структуры. В НАТО Турция находится с 1952 года, что объясняется её географическим положением относительно России/СССР. В Евросоюз Турцию пока не принимают, ссылаясь на примеры недемократичного поведения руководства по отношению к оппозиции.
Политическая линия на вхождение в Европу поддерживается в основном армией. Политическая жизнь страны по большей части определяется борьбой сторонников европейского пути с неоосманизмом, который предлагает вернуться к имперской политике. Время от времени в стране случаются военные перевороты или их неудачные попытки.
Значительную роль играет тот факт, что Турция – многонациональная страна. На востоке страны проживают курды, которые ещё сто лет назад не признавались отдельным от турок этносом, но теперь это считается бесспорным. Они ведут борьбу за отделение от Турции, в том числе и террористическими методами. Христианские народы Турции (армяне, ассирийцы, греки и др.) помнят геноцид начала XX века, когда закладывались основы единства турецкой нации.