* игиловцев — запрещённая в России организация

Анкара, , 14:09 — REGNUM Подразделения отдела по борьбе с терроризмом Управления безопасности турецкой провинции Анкара задержали 9 из 10 выявленных иностранцев, подозреваемых в связях с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и районами боевых действий (в Сирии и Ираке).

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, сотрудники отдела по борьбе с терроризмом Управления безопасности Анкары выявили связи ряда лиц с террористической организацией и ее функционерами в районах боевых действий за границей.

В соответствии с поступившей информацией, подразделения специального назначения в ранние утренние часы выдвинулись на позиции. В ходе одновременных адресных оперативных мероприятий силовикам удалось задержать 9 из 10 подозреваемых иностранного происхождения, в отношении которых прокуратурой Анкары был вынесен ордер на арест. Для проведения допроса и иных следственных действий задержанные были доставлены в отдел.