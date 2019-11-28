Вашингтон, , 16:30 — REGNUM Геймер с ником Dawncraftian смог первым получить все титулы в игре Destiny 2. Об этом он рассказал на Reddit 27 ноября.

На выполнение всех достижений игроку понадобилось 1672 часа реального времени. Как отметил сам Dawncraftian, тяжелее всего ему было получить титул «Кузнец» (Blacksmith).

Напомним, Destiny 2 — это популярный научно-фантастический шутер от американской компании Bungie. Различные титулы в нём игроки могут получить, выполняя задания и получая достижения.

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