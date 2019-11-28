Москва, , 14:33 — REGNUM Жесткие меры в отношении непривитых детей и их родителей не возымеют успеха. Об этом 28 ноября заявил депутат Мосгордумы Олег Шереметьев (КПРФ) на круглом столе в законодательном собрании столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Депутат отметил, что инициатива переводить непривитых детей на домашнее обучение приведёт к тому, что многие жители Москвы начнут менять место жительства.

«Человек может из Москвы уехать в Подмосковье, считая, что он спасает своего ребенка. Человек не рискнет делать прививку, если прочитает в Интернете, что прививка шейки матки может привести к бесплодию», — сказал Шереметьев.

Поэтому в вопросе вакцинации населения нельзя действовать исключительно «карательными методами». Однако и не увеличивать процент привитых граждан, в том числе детей, тоже нельзя, уверен депутат.

«В школе должна быть медсестра, у которой должна быть информация о каждом ребенке, и она должна давать её директору. И ещё один, если что-то произошло не так, то должно быть объявлено во всеуслышание, что произошло, кто виноват и какие меры предприняты», — отметил депутат Мосгордумы.