Ростов-на-Дону, , 13:38 — REGNUM В Ростовской области свыше 1 млн рублей задолжал руководитель компании «Угольные технологии — КФ», занимающейся добычей и обогащением угля и антрацита. Погасить задолженность удалось только после вмешательства прокуратуры, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

В прокуратуру Октябрьского района поступила жалоба от работников предприятия, расположенного в хуторе Красный луч. Проверка подтвердила наличие задолженности перед 36 сотрудниками.

В отношении руководителя компании было возбуждено дело об административном правонарушении. Судом он признан виновным и оштрафован на 20 тыс. рублей. Долги по зарплате работникам выплачены.