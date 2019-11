Вашингтон, , 16:28 — REGNUM Серия хоррор-игр Five Nights at Freddy's выйдет на консолях PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Об этом сообщалось 27 ноября в ролике на YouTube-канале ClickteamLLC.

На консолях выйдут первые четыре части франшизы. Их релиз состоится 29 ноября 2019 года.

Напомним, Five Nights at Freddy's — это популярные игры-ужастики, в которых игроки управляют охранником детской закусочной. Ему предстоит выживать на протяжении нескольких ночей, спасаясь от обезумевших роботов-аниматроников.

