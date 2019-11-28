Санкт-Петербург, , 13:36 — REGNUM Бывшего председателя правления банка «Советский» обвинили в участии в организованной преступной группе и хищении средств от невозвратных кредитов в размере 1,7 млрд рублей. Суд приговорил банкира к трем годам колонии. Об этом сообщает 28 ноября пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, председатель правления ЗАО Банк «Советский» Андрей Карпов, а также топ-менеджер банка Владимир Антонов, акционер и председатель совета директоров банк Андрей Кузнецов и руководитель ЗАО Станислав Митрушин оказались в поле зрения правоохранителей по делу о «присвоению и растрате чужого имущества».

По версии следствия, они вступили между собой в предварительный преступный сговор, разработали план последовательных, умышленных действий, чтобы похитить деньги банка. Воплотили они замысел в октябре 2015 года: от имени фирмы-однодневки ООО «Сервис», действуя через подставных лиц, организовали заключение ничем не обеспеченного договора об открытии кредитной линии в банке «Советский» на 150 млн рублей.

Дела обвиняемых были выделены в отдельные судопроизводства. Митрушин объявлен в международный розыск, так как ему удалось скрыться до того, как за ним пришли оперативные службы.

Ранее суд вынес решение в отношении Владимира Антонова. Его признали виновным в «Мошенничестве, совершенное организованной группой» и осудили на 2,5 года колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей. Андрея Кузнецова признали виновны в «Присвоение и растрате» и осудили на четыре года условно со штрафом в полмиллиона рублей.

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Что касается Андрея Карпова, то его суд также признал в присвоении или растрате в особо крупном размере. Суд установил, что Карпов, являясь председателем правления ЗАО Банк «Советский», совместно с другими фигурантами, похитил денежные средства кредитного учреждения в размере 1 млрд 783 млн рублей, перечислив их на банковские счета подконтрольных им организаций.

«Карпов вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве», — отметили в суде.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшего банк — государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСИ) о взыскании с Карпова солидарно с соучастниками преступления 1 783 663 191 рубля 07 копеек.

«Иск признан судом по праву и передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства», — отметили в судебной пресс-службе Петербурга.