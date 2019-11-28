Томск, , 13:29 — REGNUM Пять ледовых переправ действуют в Томской области, сообщили ИА REGNUM 28 ноября в региональном главке МЧС.

Помимо открытой ранее ледовой переправы в Верхнекетском районе, заработали ещё четыре. Две из них находятся в Александровском районе: на реках Панковский Пасил и Ларьёган. В Верхнекетском районе переплава открыта на реке Кеть, в Тегульдетском районе — на реке Чулым.

В регионе также действуют два наплавных моста в Каргасокском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Томской области планируют открыть 69 ледовых переправ.

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