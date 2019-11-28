Москва, , 13:27 — REGNUM Законопроект об использовании средств материнского капитала на строительство дома правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

С 1 января 2019 года установлена возможность строительства жилого дома в том числе на садовом земельном участке. Поправками предлагается установить возможность направления средств материнского капитала на строительство (реконструкцию) жилого помещения, находящегося на садовом земельном участке.

«Все мы знаем, что проблема обеспечения жильем многодетных семей — одна из острейших для нашей страны. Как правило, самостоятельно приобрести больший по размерам объект недвижимости родители не в силах. Поэтому данная новелла во многом позволить изменить ситуацию в этом вопросе к лучшему», — отметила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия»).