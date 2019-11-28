Грозный, , 13:27 — REGNUM Места пребывания Льва Толстого в Чечне включат в специальный туристический маршрут. Его разработает компания «Беной Трэвел». Ее руководитель Магомед Мецалов в ходе подготовки проекта встретился с директором музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатериной Толстой, пишет ИА «Чеченская Республика Сегодня».

Предполагается, что в этом месте Тульской области начнется маршрут, так как в 1851 году именно отсюда Толстой уехал на Кавказ. Директор музея в Ясной Поляне отметила, что интерес к такому туристическому проекту будет, скорее всего, велик, так как писателем Толстой стал как раз на Кавказе и у него было особое отношение к этим местам.

Открытие толстовского маршрута состоится 7 декабря 2019 года. Екатерину Толстую пригласили на торжественную церемонию.