Горно-Алтайск, , 13:26 — REGNUM Телецкое озеро в Республике Алтай начало «парить». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского заповедника, об интересном явлении рассказала сотрудница научного отдела Марьяна Лукашева.

Из-за сильных холодов, уже к середине ноября по берегам озера начала образовываться ледяная корка, которая обычно появляется в декабре.

«17 ноября Телецкое озеро впервые в этом году стало «парить». Озеро начинает остывать и испаряться, такое явление наблюдается отнюдь не каждый год», — отметили в заповеднике.

Обычно это менее заметно, поскольку температура воздуха опускается постепенно. Однако в этом году осень оказалась затяжной и тёплой, как сообщало ИА REGNUM в начале ноября, температура здесь поднялась почти до 20 градусов тепла, из-за чего даже зацвели цветы. Всё изменилось буквально за одну-две недели, и уже к середине ноября столбик термометра опустился до — 32 градусов.

В результате озеро начало испаряться, отдавая тепло. При этом водяной пар поднимаясь над водной поверхностью, остывает, образуя парящие облака.

«Явление интересное и завораживающее», — отметили в заповеднике.

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